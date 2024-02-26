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В ООН пообещали продолжить помогать населению Палестины после отставки кабмина

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Организация Объединённых Наций продолжит помогать населению Палестины после отставки кабмина страны. С заявлением об этом выступил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН пообещали продолжить помогать населению Палестины после отставки кабмина
  • AP

Он отметил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял к сведению заявление премьер-министра Палестины Мухаммеда Штайе о поданном президенту Махмуду Аббасу прошении об отставке своего правительства.

«ООН готова и дальше поддерживать усилия, направленные на преодоление гуманитарных, политических и финансовых проблем, а также вызовов в сфере безопасности, с которыми сталкиваются жители Палестины», — приводит слова Дюжаррика ТАСС.

Ранее поступила информация, что президент Палестины принял прошение Штайе об отставке правительства страны.

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