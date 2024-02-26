Шольц заявил, что вступление Швеции в НАТО укрепит безопасность Европы и мира

Вступление Швеции в Североатлантический альянс укрепит союз и безопасность Европы и мира. Такую точку зрения высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава правительства ФРГ приветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приёме Швеции в НАТО. По его словам, то, что путь Швеции к вступлению в альянс теперь свободен, — это победа для всех государств — членов НАТО.

«Данное решение укрепляет наш оборонительный союз и, следовательно, безопасность Европы и мира», — отметил он в посте, которым поделился в социальной сети X.

Ранее на одобрение протокола о приёме Швеции в НАТО отреагировал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.