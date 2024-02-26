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RMF: поезд с авиатопливом сошёл с рельсов в Польше

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Поезд, перевозивший авиационное топливо, сошёл с рельсов в Польше. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.
RMF: поезд с авиатопливом сошёл с рельсов в Польше
  • Gettyimages.ru

В сообщении отмечается, что инцидент произошёл в районе Нижнесилезского воеводства. О причинах схода поезда с рельсов не сообщается. После инцидента произошла утечка топлива из цистерны.

«Наша задача — создать безопасную зону. Остановлено железнодорожное движение. Пожара не произошло», — цитирует радиостанция представителя Государственной пожарной стражи Марчина Пуржиньского.

Ранее сообщалось об инциденте в Челябинской области, где тепловоз столкнулся с грузовым поездом.

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