NYT: против сотрудника конгресса США начато расследование из-за визитов в Киев
В отношении высокопоставленного сотрудника конгресса США Кайла Паркера начали расследование из-за частых неофициальных визитов на Украину.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает The New York Times.
Сообщается, что Паркер передал ВСУ снайперское оборудование на сумму $30 тыс.
Ранее NYT писала, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс совершил тайный визит на Украину.
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