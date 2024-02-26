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NYT: против сотрудника конгресса США начато расследование из-за визитов в Киев

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В отношении высокопоставленного сотрудника конгресса США Кайла Паркера начали расследование из-за частых неофициальных визитов на Украину.
NYT: против сотрудника конгресса США начато расследование из-за визитов в Киев
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что Паркер передал ВСУ снайперское оборудование на сумму $30 тыс.

Ранее NYT писала, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс совершил тайный визит на Украину.

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