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Британский банкир Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет

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Британский банкир и представитель династии Ротшильдов лорд Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет, пишет The Sun со ссылкой на его семью.
Британский банкир Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет
  • Gettyimages.ru

Ротшильда похоронят в соответствии с еврейским обычаем в рамках «небольшой семейной церемонии». Позднее в его честь возведут мемориал.

Джейкоб Ротшильд родился в графстве Беркшир и получил образование в Итонском колледже, после чего учился в Оксфорде. Он начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году.

Династия Ротшильдов занимается банковским делом с XVIII века.

В ноябре 2022 года умер британский банкир Эвелин де Ротшильд, член банковской империи Ротшильдов, а также финансовый советник Елизаветы II, ему был 91 год.

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