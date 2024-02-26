Британский банкир Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет
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Ротшильда похоронят в соответствии с еврейским обычаем в рамках «небольшой семейной церемонии». Позднее в его честь возведут мемориал.
Джейкоб Ротшильд родился в графстве Беркшир и получил образование в Итонском колледже, после чего учился в Оксфорде. Он начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году.
Династия Ротшильдов занимается банковским делом с XVIII века.
В ноябре 2022 года умер британский банкир Эвелин де Ротшильд, член банковской империи Ротшильдов, а также финансовый советник Елизаветы II, ему был 91 год.