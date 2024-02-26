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Путин не планирует визит в Турцию до президентских выборов в России

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До президентских выборов в России визит Владимира Путина в Турцию не планируется, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, подчеркнув, что у главы государства сжатый и напряжённый график.

«До выборов — нет, до выборов всё-таки достаточно сжатый график и достаточно напряжённый у президента, да и у господина Эрдогана весьма напряжённый. Но подготовка к контактам на высшем уровне ведётся, мы об этом неоднократно заявляли», — сказал представитель Кремля.

Эти контакты состоятся, однако в тот момент, когда это будет «наилучшим образом подходить к графикам двух президентов», подчеркнул Песков.

26 февраля президент России и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили настрой на укрепление отношений России и Турции.

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