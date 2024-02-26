Путин не планирует визит в Турцию до президентских выборов в России
«До выборов — нет, до выборов всё-таки достаточно сжатый график и достаточно напряжённый у президента, да и у господина Эрдогана весьма напряжённый. Но подготовка к контактам на высшем уровне ведётся, мы об этом неоднократно заявляли», — сказал представитель Кремля.
Эти контакты состоятся, однако в тот момент, когда это будет «наилучшим образом подходить к графикам двух президентов», подчеркнул Песков.
26 февраля президент России и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили настрой на укрепление отношений России и Турции.