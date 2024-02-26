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Боррель заявил, что Европе нужно научиться жить без «американского друга»

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель высказал мнение, что Европе нужно научиться существовать без «американского друга».
Боррель заявил, что Европе нужно научиться жить без «американского друга»
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью газете El Diario.

По мнению еврочиновника, политическая обстановка в мире может измениться в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году.

Он добавил, что у ЕС уже появляются проблемы с Трампом до его возможной победы.

«Европейцы должны научиться жить в мире, где американский друг может быть недоступен», — заключил Боррель.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что не только Украина, но и вся Европа рискует стать плацдармом военного противостояния, в которое втягивают США.

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