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Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением выборов

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Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и с победой белорусских патриотических сил.
Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением выборов
  • РИА Новости

Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что высокая явка и результаты показывают широкую поддержку проводимого под руководством Лукашенко курса на гармоничное социально-экономическое развитие страны, а также на обеспечение стабильности.

Также Путин пожелал белорусскому коллеге здоровья, благополучия и успехов.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что на выборах депутатов в Белоруссии не выявлено нарушений.

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