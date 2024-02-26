Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением выборов

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и с победой белорусских патриотических сил.

Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что высокая явка и результаты показывают широкую поддержку проводимого под руководством Лукашенко курса на гармоничное социально-экономическое развитие страны, а также на обеспечение стабильности.

Также Путин пожелал белорусскому коллеге здоровья, благополучия и успехов.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что на выборах депутатов в Белоруссии не выявлено нарушений.