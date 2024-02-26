Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением выборов
- РИА Новости
Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что высокая явка и результаты показывают широкую поддержку проводимого под руководством Лукашенко курса на гармоничное социально-экономическое развитие страны, а также на обеспечение стабильности.
Также Путин пожелал белорусскому коллеге здоровья, благополучия и успехов.
Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что на выборах депутатов в Белоруссии не выявлено нарушений.