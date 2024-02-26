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Премьер Грузии: Китай ввёл для грузинских граждан безвизовый режим

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Китай принял решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Премьер Грузии: Китай ввёл для грузинских граждан безвизовый режим
  • Gettyimages.ru

«Китайская Народная Республика приняла решение о введении безвизового режима для граждан Грузии. Граждане Грузии смогут находиться в Китае непрерывно 30 дней», — цитирует Кобахидзе ТАСС.

Он отметил, что это упростит гражданам Грузии поездки в Китай и создаст новые возможности для стран с точки зрения ещё большего развития политических, экономических и культурных связей.

В январе сообщалось, что на пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе России и Грузии стояли в очереди более 2 тыс. фур.

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