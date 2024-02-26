В конгрессе США на выходных не достигли договорённости по избежанию шатдануа

Лидеры конгресса США так не достигли договорённостей между республиканцами и демократами по законопроекту о продолжении финансирования федерального правительства, что снова поставило работу ведомств на грань шатдауна, который ожидается 1 марта.

Как пишет Axios, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер направил конгрессменам письмо, в котором заявил, что палате представителей, где большинство остаётся за республиканцами, «нужно больше времени, чтобы разобраться в себе».

«К сожалению, крайние республиканцы в палате представителей показали, что они скорее способны вызвать хаос, чем принять закон», — сказал Шумер.

Спикер палаты представителей Майкл Джонсон, отвечая на письмо, назвал риторику Шумера контрпродуктивной.

В январе президент Джо Байден подписал закон, временно продлевающий до марта финансирование правительства. Белый дом таким образом избежал шатдауна — прекращения работы правительства. Инициатива предусматривает продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других — до 8 марта.