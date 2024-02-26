Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с Эрдоганом
Об этом пишет РИА Новости.
«Знаю вас как стойкого и мудрого политика и человека, полностью преданного служению интересам своей Родины», — отметил Лукашенко в поздравлении.
Он также выразил надежду на скорую встречу, которая откроет «новую страницу в отношениях Минска и Анкары».
7 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжается.