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Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с Эрдоганом

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Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием и выразил надежду на скорую встречу.

Об этом пишет РИА Новости.

«Знаю вас как стойкого и мудрого политика и человека, полностью преданного служению интересам своей Родины», — отметил Лукашенко в поздравлении.

Он также выразил надежду на скорую встречу, которая откроет «новую страницу в отношениях Минска и Анкары».

7 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжается.

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