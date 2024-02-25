Владимир Зеленский признал, что в Италии живут немало сторонников российского президента Владимира Путина.

Во время пресс-конференции журналист итальянской газеты Corriere della Sera отметил то, что в Италии много сторонников России. В ответ глава киевского режима согласился и предложил лишить их виз и вытеснять из страны.

«Вы правы, есть немало пропутинцев в Италии, нужно прекратить им визы. Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что Зеленский заподозрил партнёров и членов ставки в передаче данных России.