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Зеленский признал, что в Италии много сторонников Путина

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Владимир Зеленский признал, что в Италии живут немало сторонников российского президента Владимира Путина.

Во время пресс-конференции журналист итальянской газеты Corriere della Sera отметил то, что в Италии много сторонников России. В ответ глава киевского режима согласился и предложил лишить их виз и вытеснять из страны.

«Вы правы, есть немало пропутинцев в Италии, нужно прекратить им визы. Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что Зеленский заподозрил партнёров и членов ставки в передаче данных России.

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