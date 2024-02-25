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Saba: премьер Йемена направился с визитом в Россию

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Премьер-министр, министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак направился с визитом в Россию.
Saba: премьер Йемена направился с визитом в Россию
  • AFP
  • © Mazen Mahdi

«Мубарак вылетел из временной столицы Адена и направился в Москву с официальным визитом», — говорится в заявлении агентства Saba.

Отмечается, что у йеменского политика запланированы встречи с председателями Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Ранее Минфин США заявил, что американские власти приняли решение ввести санкции в отношении йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

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