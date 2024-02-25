Галлахер обвинил Маска в нарушении обязательств из-за интернета на Тайване

Председатель спецкомитета палаты представителей Соединённых Штатов по стратегической конкуренции с КНР Майк Галлахер заявил, что компания бизнесмена Илона Маска SpaceX, возможно, нарушает обязательства перед американским правительством, так как не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Галлахер рассказал, что SpaceX, вероятно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях — возможно, в нарушение контрактных обязательств компании перед правительством Соединённых Штатов.

По его словам, SpaceX обязана предоставлять Пентагону и другим ведомствам США широкополосный доступ к интернету по всему миру по программе Starshield, на которую Вашингтон выделил более $100 млн.