Галлахер обвинил Маска в нарушении обязательств из-за интернета на Тайване
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Галлахер рассказал, что SpaceX, вероятно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях — возможно, в нарушение контрактных обязательств компании перед правительством Соединённых Штатов.
По его словам, SpaceX обязана предоставлять Пентагону и другим ведомствам США широкополосный доступ к интернету по всему миру по программе Starshield, на которую Вашингтон выделил более $100 млн.