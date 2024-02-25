CNN: США и Великобритания нанесли новую серию ударов по Йемену
Об этом информирует CNN.
Уточняется, что удары были направлены на десятки целей мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в нескольких местах, включая столицу Йемена Сану.
Также отмечается, что целями ударов стали места расположения радаров и вооружений, а также центры управления и связи и подземные хранилища оружия.
Ранее Центральное командование Пентагона сообщило, что американский эсминец USS Mason сбил ракету хуситов в Аденском проливе.