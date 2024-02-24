AT: НАТО попытается атаковать Калининград при возможном конфликте с Россией

Страны НАТО могут попытаться напасть на Калининград в случае возможного конфликта с Россией, сообщило интернет-издание Asia Times.

«В качестве альтернативы НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде», — написал автор статьи своё мнение.

Отмечается, что для помощи Киеву альянс, возможно, будет использовать свои воздушные силы против позиций ВС России, а не отправлять наземные войска для прямого боестолкновения.

Также в издании подчеркнули, что НАТО может нанести удар по российским подразделениям, находящимся в Приднестровье.

Ранее экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае конфликта НАТО ликвидирует Калининградскую область.