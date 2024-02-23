ЕС ввёл санкции против замминистра обороны России и замкомандующего ЧФ

Европейский союз ввёл санкции против заместителя главы Министерства обороны России Алексея Криворучко. Это следует из документа, размещённого в «Официальном журнале ЕС».

AP

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Помимо него, в 13-й пакет антироссийских санкций также попал заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов. Ранее сообщалось, что ЕС ввёл санкции против оператора российской национальной платёжной системы МИР.