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ЕС ввёл санкции против замминистра обороны России и замкомандующего ЧФ

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Европейский союз ввёл санкции против заместителя главы Министерства обороны России Алексея Криворучко. Это следует из документа, размещённого в «Официальном журнале ЕС».
ЕС ввёл санкции против замминистра обороны России и замкомандующего ЧФ
  • AP
  • © Virginia Mayo

Помимо него, в 13-й пакет антироссийских санкций также попал заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов.

Ранее сообщалось, что ЕС ввёл санкции против оператора российской национальной платёжной системы МИР.

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