ЕС ввёл санкции против замминистра обороны России и замкомандующего ЧФ
Европейский союз ввёл санкции против заместителя главы Министерства обороны России Алексея Криворучко. Это следует из документа, размещённого в «Официальном журнале ЕС».
- AP
- © Virginia Mayo
Помимо него, в 13-й пакет антироссийских санкций также попал заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов.
Ранее сообщалось, что ЕС ввёл санкции против оператора российской национальной платёжной системы МИР.
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