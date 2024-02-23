Лавров и президент Бразилии Лула да Силва обсудили ситуацию вокруг Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе встречи в Бразилии обсудили ситуацию вокруг Украины, а также палестино-израильский конфликт.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. Президент да Силва подтвердил позицию Бразилии в пользу урегулирования конфликта», — говорится в заявлении.

Стороны также выступили за немедленное прекращение огня в секторе Газа, решение гуманитарных проблем в анклаве и снятие препятствий на пути выполнения решений ООН о создании палестинского государства.

Ранее сообщалось, что Лавров в ходе встречи с Лулой да Силвой передал ему тёплый привет от российского лидера Владимира Путина.