Лавров и президент Бразилии Лула да Силва обсудили ситуацию вокруг Украины
- globallookpress.com
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. Президент да Силва подтвердил позицию Бразилии в пользу урегулирования конфликта», — говорится в заявлении.
Стороны также выступили за немедленное прекращение огня в секторе Газа, решение гуманитарных проблем в анклаве и снятие препятствий на пути выполнения решений ООН о создании палестинского государства.
Ранее сообщалось, что Лавров в ходе встречи с Лулой да Силвой передал ему тёплый привет от российского лидера Владимира Путина.