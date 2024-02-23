Трамп заявил, что добьётся урегулирования конфликта России и Украины

Экс-президент Дональд Трамп заявил, что сможет положить конец конфликту России и Украины в сжатые сроки, если он победит на предстоящих выборах.

«Мы восстановим мир с помощью силы, ещё до того, как я займу офис», — сказал он во время христианской конференции в штате Теннесси.

Как передаёт РИА Новости, Трамп отметил, что только ему под силу предотвратить развязывание третьей мировой войны. По его словам, мировое сообщество «очень близко» к масштабному конфликту.

Ранее Владимир Зеленский отверг идею Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за 24—48 часов.