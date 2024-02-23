Нацмузей: Оман и Россия начнут реставрацию более 200 древних реликвий из Сирии

Генеральный секретарь оманского Национального музея Джамаль бен Хасан аль-Мусави сообщил, что специалисты из Омана и России начнут реставрацию более 200 древних реликвий, пострадавших во время военных действий в Сирии.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства напомнил, что сотрудничество Омана и России в сфере восстановления сирийских реликвий началось в 2019 году. Он добавил, что за это время специалисты двух стран отреставрировали 207 предметов.

«В этом году мы примем вторую партию древних предметов из Сирии, она будет содержать 200—300 предметов», — сказал аль-Мусави.

Он уточнил, что работа по реставрации этих предметов займёт два года.

В XXI веке по странам Ближнего Востока и государствам, расположенным на северо-западе Африки, прокатилась волна гражданских и религиозных войн. Вступая в кровопролитные сражения с правительственными войсками, террористы стремились уничтожить не только действующие режимы, но и уникальные памятники мирового культурного и исторического наследия.

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