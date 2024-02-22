Лавров: США воюют против России не только гибридно, но и в ряде случаев напрямую

США воюют против России не только гибридно, но уже и в ряде случаев напрямую, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Об этом он сообщил в ходе пресс-подхода, RT ведёт прямую трансляцию.

Он отметил, что ВСУ не смогли бы вести боевые действия без американского военного оружия, инструкторов, наводчиков и данных со спутников.

«То, что американцы воюют против нас, по сути дела, уже даже не только гибридно, но и в целом ряде случаев напрямую — это уже тоже факт», — заявил Лавров.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что разговор с Россией с позиции санкционного давления перспектив не имеет.