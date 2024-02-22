Лавров встретится с Лулой да Силвой в Бразилиа 22 февраля
Глава МИД России Сергей Лавров 22 февраля встретится с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в городе Бразилиа.
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что встреча пройдёт в официальной резиденции бразильского президента — Дворце Алворада.
Ранее Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели встречу на полях G20 в бразильском Рио-де-Жанейро.
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