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Лавров встретится с Лулой да Силвой в Бразилиа 22 февраля

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Глава МИД России Сергей Лавров 22 февраля встретится с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в городе Бразилиа.
Лавров встретится с Лулой да Силвой в Бразилиа 22 февраля
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что встреча пройдёт в официальной резиденции бразильского президента — Дворце Алворада.

Ранее Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели встречу на полях G20 в бразильском Рио-де-Жанейро.

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