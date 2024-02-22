Лавров встретится с Лулой да Силвой в Бразилиа 22 февраля

Глава МИД России Сергей Лавров 22 февраля встретится с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в городе Бразилиа.

РИА Новости

Об этом пишет ТАСС. Уточняется, что встреча пройдёт в официальной резиденции бразильского президента — Дворце Алворада. Ранее Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели встречу на полях G20 в бразильском Рио-де-Жанейро.