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WP: в США изменили тренировочный полигон, чтобы обстановка напоминала Украину

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Соединённые Штаты адаптировали военный тренировочный полигон, чтобы обстановка на нём напоминала Украину, пишет американская газета The Washington Post.
WP: в США изменили тренировочный полигон, чтобы обстановка напоминала Украину
  • Gettyimages.ru

По данным газеты, полигон находится в Форт-Ирвине в штате Калифорния, до этого на нём воспроизводилась ситуация в Ираке и Афганистане.

«Теперь линии траншей зигзагообразно пересекают позиции, предназначенные для воспроизведения пространства боевых действий на Украине», — говорится в сообщении.

В конце января агентство Associated Press писало, что США и порядка 30 их партнёров провели подготовку 118 тыс. украинских военнослужащих на полигонах по всему миру.

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