Asahi: два человека погибли после того, как контейнеровоз врезался в мост в Китае
Два человека погибли и ещё трое считаются пропавшими без вести после того, как контейнеровоз врезался в опору моста в китайском городе Гуанчжоу.
Об этом информирует Asahi.
По данным газеты, в результате инцидента в реку упали четыре автомобиля и один мотоцикл.
Ранее сообщалось, что в Китае автомобили упали в воду из-за врезавшегося в мост контейнеровоза.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен