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Asahi: два человека погибли после того, как контейнеровоз врезался в мост в Китае

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Два человека погибли и ещё трое считаются пропавшими без вести после того, как контейнеровоз врезался в опору моста в китайском городе Гуанчжоу.

Об этом информирует Asahi.

По данным газеты, в результате инцидента в реку упали четыре автомобиля и один мотоцикл. 

Ранее сообщалось, что в Китае автомобили упали в воду из-за врезавшегося в мост контейнеровоза.

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