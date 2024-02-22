Asahi: два человека погибли после того, как контейнеровоз врезался в мост в Китае

Два человека погибли и ещё трое считаются пропавшими без вести после того, как контейнеровоз врезался в опору моста в китайском городе Гуанчжоу.

Об этом информирует Asahi.

По данным газеты, в результате инцидента в реку упали четыре автомобиля и один мотоцикл.

Ранее сообщалось, что в Китае автомобили упали в воду из-за врезавшегося в мост контейнеровоза.