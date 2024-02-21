Лавров: Россия готова работать с любым президентом США

Российская сторона готова работать с любым президентом США, которому окажут доверие американцы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«У нас нет иллюзий, не ожидаем, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе. Готовы работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ», — заявил он в интервью бразильской газете Globo.

Лавров добавил, что Россия рассматривается со стороны Штатов как противник и угроза.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США в пятницу, 23 февраля, объявят о новом пакете санкций против России.