Лавров: Россия готова работать с любым президентом США
- РИА Новости
«У нас нет иллюзий, не ожидаем, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе. Готовы работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ», — заявил он в интервью бразильской газете Globo.
Лавров добавил, что Россия рассматривается со стороны Штатов как противник и угроза.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США в пятницу, 23 февраля, объявят о новом пакете санкций против России.