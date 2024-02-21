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Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

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Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», подписанный в 1990 году.

Об этом информирует РИА Новости.

«Договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации», — сказал Гемпель.

По его словам, данную позицию поддерживает вся немецкая община полуострова. 

Ранее сообщалось, что в Крым начали переезжать семьи из Германии.

Также зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если в Чехии выступают за справедливость, то страна должна вернуть Германии Судеты.

Кроме того, председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов рассказал о нарушении Конституции СССР при передаче полуострова в ведение Украинской ССР.

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