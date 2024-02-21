Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года
Об этом информирует РИА Новости.
«Договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации», — сказал Гемпель.
По его словам, данную позицию поддерживает вся немецкая община полуострова.
Ранее сообщалось, что в Крым начали переезжать семьи из Германии.
Также зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если в Чехии выступают за справедливость, то страна должна вернуть Германии Судеты.
Кроме того, председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов рассказал о нарушении Конституции СССР при передаче полуострова в ведение Украинской ССР.