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Daily Mail: норвежский депутат выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира

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Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского бизнесмена Илона Маска в кандидаты на Нобелевскую премию мира, сообщила газета Daily Mail.
Daily Mail: норвежский депутат выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира
  • AFP
  • © Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Среди претендентов на премию называются генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, правозащитные организации из Израиля и Палестины.

Отмечается, что депутат выдвинул Маска за его «стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения» в «постоянно поляризующемся мире».

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади.

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