Daily Mail: норвежский депутат выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира
- AFP
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Среди претендентов на премию называются генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, правозащитные организации из Израиля и Палестины.
Отмечается, что депутат выдвинул Маска за его «стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения» в «постоянно поляризующемся мире».
В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади.