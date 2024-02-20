Daily Mail: норвежский депутат выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского бизнесмена Илона Маска в кандидаты на Нобелевскую премию мира, сообщила газета Daily Mail.

Среди претендентов на премию называются генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, правозащитные организации из Израиля и Палестины.

Отмечается, что депутат выдвинул Маска за его «стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения» в «постоянно поляризующемся мире».

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади.