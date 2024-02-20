ЕК заявила о выделении €83 млн гуманитарной помощи Украине и Молдавии
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По представленным данным, выделенные Киеву средства должны пойти на оказание срочной помощи, в том числе доступ к базовым потребностям. Например, жильё, предоставление защиты, чистой воды, доступ к образованию и здравоохранению, передаёт РИА Новости.
Направленные Молдавии деньги пойдут на целевую помощь самым уязвимым слоям населения, включая гуманитарную денежную помощь на базовые потребности, защиту и здравоохранение.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС выделять больше денег на помощь Украине.