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ЕК заявила о выделении €83 млн гуманитарной помощи Украине и Молдавии

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Еврокомиссия заявила о выделении €75 млн Украине и €8 млн для Молдавии на гуманитарные проекты. Об этом говорится в заявлении ЕК.
ЕК заявила о выделении €83 млн гуманитарной помощи Украине и Молдавии
  • Gettyimages.ru
  • © Markusunger

По представленным данным, выделенные Киеву средства должны пойти на оказание срочной помощи, в том числе доступ к базовым потребностям. Например, жильё, предоставление защиты, чистой воды, доступ к образованию и здравоохранению, передаёт РИА Новости.

Направленные Молдавии деньги пойдут на целевую помощь самым уязвимым слоям населения, включая гуманитарную денежную помощь на базовые потребности, защиту и здравоохранение.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС выделять больше денег на помощь Украине.

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