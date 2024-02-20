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Суд в Лондоне освободил экс-губернатора Севастополя Овсянникова под залог

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Судья королевского суда лондонского района Сазерк постановил освободить под залог экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Суд в Лондоне освободил экс-губернатора Севастополя Овсянникова под залог
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что суд Лондона начнёт 10 марта 2025 года рассмотрение по существу дела Овсянникова. При этом следующее предварительное слушание состоится 5 марта этого года.

Вместе с этим судья продлил действие условий залога, которые предполагают, что обвиняемый сдаёт властям свой российский и британский паспорта, ежедневно отмечается в полицейском участке лондонского района Брикстон, не может и приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, откуда можно покинуть страну.

Он также обязан носить электронный браслет.

Ранее газета The Times писала, что Овсянникова задержали в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима.

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