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В парламенте Венгрии предложили проголосовать о вступлении Швеции в НАТО

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Фракция правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» предложила проголосовать в парламенте о ратификации соглашения по вступлению Швеции в НАТО 26 февраля, сообщил лидер фракции Мате Кочиш.
В парламенте Венгрии предложили проголосовать о вступлении Швеции в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Соответствующее предложение было направлено спикеру парламента Ласло Кёвера.

«Предлагаем внести в повестку дня заседания парламента 26 февраля вопрос о ратификации соглашения о вступлении Королевства Швеция в Организацию Североатлантического договора», — говорится в тексте обращения, опубликованного Кочишем в Facebook*.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет блокировать 13-й пакет санкций против России.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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