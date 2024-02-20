В парламенте Венгрии предложили проголосовать о вступлении Швеции в НАТО
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Соответствующее предложение было направлено спикеру парламента Ласло Кёвера.
«Предлагаем внести в повестку дня заседания парламента 26 февраля вопрос о ратификации соглашения о вступлении Королевства Швеция в Организацию Североатлантического договора», — говорится в тексте обращения, опубликованного Кочишем в Facebook*.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет блокировать 13-й пакет санкций против России.
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