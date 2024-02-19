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Гросси: санкции против «Росатома» поставят ядерную сферу многих стран в тупик

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Возможные санкции против «Росатома» поставят ядерную отрасль во многих странах в тупик, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси: санкции против «Росатома» поставят ядерную сферу многих стран в тупик
  • РИА Новости

Об этом пишет Reuters.

Он отметил, что многие западные компании зависят от поставок из России обогащённого урана или топлива.

«Консенсус заключается в том, что введение санкций в отношении «Росатома» будет нереалистичным и нецелесообразным. Это поставит ядерную отрасль в тупик во многих странах», — заявил Гросси.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций Европейского союза против России должен быть одобрен к 24 февраля.

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