Гросси: санкции против «Росатома» поставят ядерную сферу многих стран в тупик

Возможные санкции против «Росатома» поставят ядерную отрасль во многих странах в тупик, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Об этом пишет Reuters.

Он отметил, что многие западные компании зависят от поставок из России обогащённого урана или топлива.

«Консенсус заключается в том, что введение санкций в отношении «Росатома» будет нереалистичным и нецелесообразным. Это поставит ядерную отрасль в тупик во многих странах», — заявил Гросси.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций Европейского союза против России должен быть одобрен к 24 февраля.