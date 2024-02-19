Гросси: санкции против «Росатома» поставят ядерную сферу многих стран в тупик
- РИА Новости
Об этом пишет Reuters.
Он отметил, что многие западные компании зависят от поставок из России обогащённого урана или топлива.
«Консенсус заключается в том, что введение санкций в отношении «Росатома» будет нереалистичным и нецелесообразным. Это поставит ядерную отрасль в тупик во многих странах», — заявил Гросси.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций Европейского союза против России должен быть одобрен к 24 февраля.