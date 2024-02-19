Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

Новое нападение на судно произошло у побережья Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Как следует из опубликованного UKMTO в социальной сети X сообщения, инцидент произошёл в 60 морских милях к северу от Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе. Власти устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно о нападении на судно в 35 морских милях к югу от йеменского портового города Мокки.