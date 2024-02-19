Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена
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Как следует из опубликованного UKMTO в социальной сети X сообщения, инцидент произошёл в 60 морских милях к северу от Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе. Власти устанавливают обстоятельства произошедшего.
«Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — отмечается в публикации.
Ранее стало известно о нападении на судно в 35 морских милях к югу от йеменского портового города Мокки.