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Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

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Новое нападение на судно произошло у побережья Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена
  • Gettyimages.ru
  • © AlasdairJames

Как следует из опубликованного UKMTO в социальной сети X сообщения, инцидент произошёл в 60 морских милях к северу от Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе. Власти устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно о нападении на судно в 35 морских милях к югу от йеменского портового города Мокки.

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