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Посол: сближение Берна с НАТО не пойдёт на пользу отношениям с Москвой

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Сближение Швейцарии с НАТО не пойдёт на пользу её отношениям с Россией, заявил российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин.
Посол: сближение Берна с НАТО не пойдёт на пользу отношениям с Москвой
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Сближение Конфедерации с НАТО... не пойдёт на пользу... нашим двусторонним отношениям», — цитирует его ТАСС.

Гармонин отметил, что это также не поспособствует попыткам Берна «позиционировать себя на международной арене в качестве «нейтрального» государства и «честного брокера».

Ранее агентство AFP сообщало: Министерство экономики Швейцарии заявило, что ведёт расследование появившихся сообщений о передаче швейцарских боеприпасов ВСУ через польскую компанию.

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