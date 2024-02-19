Посол: сближение Берна с НАТО не пойдёт на пользу отношениям с Москвой

Сближение Швейцарии с НАТО не пойдёт на пользу её отношениям с Россией, заявил российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Сближение Конфедерации с НАТО... не пойдёт на пользу... нашим двусторонним отношениям», — цитирует его ТАСС.

Гармонин отметил, что это также не поспособствует попыткам Берна «позиционировать себя на международной арене в качестве «нейтрального» государства и «честного брокера».

Ранее агентство AFP сообщало: Министерство экономики Швейцарии заявило, что ведёт расследование появившихся сообщений о передаче швейцарских боеприпасов ВСУ через польскую компанию.