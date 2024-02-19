В Раде пожаловались на лишь формальную поддержку от США на Мюнхенской конференции
- AP
- © Matthias Schrade
В эфире телеканала «Рада» украинский депутат отметил, что США больше заняты своей внутренней политикой. Из-за этого, по словам Чернева, складывалось ощущение, что американские представители прибыли на конференцию, чтобы формально показать, что они поддерживают Украину.
«Но были погружены всё-таки больше во внутренние дела», — приводит слова Чернева ТАСС.
Ранее украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Киев находится в неопределённости из-за отсутствия помощи от США.