В Раде пожаловались на лишь формальную поддержку от США на Мюнхенской конференции

Представители Соединённых Штатов на Мюнхенской конференции лишь формально выражали поддержку Украине и были погружены во внутренние дела. С заявлением об этом выступил депутат Верховной рады Егор Чернев.

В эфире телеканала «Рада» украинский депутат отметил, что США больше заняты своей внутренней политикой. Из-за этого, по словам Чернева, складывалось ощущение, что американские представители прибыли на конференцию, чтобы формально показать, что они поддерживают Украину.

«Но были погружены всё-таки больше во внутренние дела», — приводит слова Чернева ТАСС.

Ранее украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Киев находится в неопределённости из-за отсутствия помощи от США.