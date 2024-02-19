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В Раде пожаловались на лишь формальную поддержку от США на Мюнхенской конференции

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Представители Соединённых Штатов на Мюнхенской конференции лишь формально выражали поддержку Украине и были погружены во внутренние дела. С заявлением об этом выступил депутат Верховной рады Егор Чернев.
В Раде пожаловались на лишь формальную поддержку от США на Мюнхенской конференции
  • AP
  • © Matthias Schrade

В эфире телеканала «Рада» украинский депутат отметил, что США больше заняты своей внутренней политикой. Из-за этого, по словам Чернева, складывалось ощущение, что американские представители прибыли на конференцию, чтобы формально показать, что они поддерживают Украину.

«Но были погружены всё-таки больше во внутренние дела», — приводит слова Чернева ТАСС.

Ранее украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Киев находится в неопределённости из-за отсутствия помощи от США.

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