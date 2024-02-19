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Politico: США не смогут обучить ВСУ весной, если конгресс не одобрит помощь

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В Вашингтоне обеспокоены, что не смогут провести обучение украинских военнослужащих этой весной, если конгресс не примет новый пакет помощи для Киева. Об этом говорится в материале газеты Politico со ссылкой на министра Армии США Кристину Вормут.
Politico: США не смогут обучить ВСУ весной, если конгресс не одобрит помощь
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

Отмечается, что командование США в Европе потратило почти $440 млн на обучение солдат ВСУ, а это составляет «почти весь бюджет» ведомства.

«Мы выделяем деньги на обучение украинцев из нашего текущего бюджета, и мы ожидали, что получим возмещение за счёт дополнительных средств», — заявила Вормут.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в стране прошли обучение 40 тыс. украинских военных.

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