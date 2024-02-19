В Британии осудили канал ITV за фильм о спецоперации России на Украине
- Gettyimages.ru
- © Ales-A
«Руководителей ITV обвинили в том, что новый документальный фильм о войне на Украине будет использован «путинскими пропагандистами», — сообщает издание, рассказывая о фильме «Война на Украине: другая сторона», длительность которого составляет 1 час 50 минут. Автором фильма стал Шон Ланган, которого, как утверждает британское издание, во время съёмок сопровождал помощник из российского МИД.
В документальном фильме собеседники Лангана неоднократно напоминают о нацистской сущности властей в Киеве, отмечается в материале. Одним из критиков фильма, который планируется показать по британскому ТВ, стал британский политик, бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит, дважды посетивший Украину с момента начала СВО. По его мнению, выпускать фильм сейчас и «показывать Россию человечной» — это «ошибка».
Как отмечал президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, очень сложно победить Соединённые Штаты в войне пропаганды, потому что они контролируют все мировые СМИ.