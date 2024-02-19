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В Британии осудили канал ITV за фильм о спецоперации России на Украине

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Британский телеканал ITV отказался снимать с эфира документальный фильм о боевых действиях на Украине, показывающий ситуацию со стороны России, пишет газета Daily Mail.
В Британии осудили канал ITV за фильм о спецоперации России на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Ales-A

«Руководителей ITV обвинили в том, что новый документальный фильм о войне на Украине будет использован «путинскими пропагандистами», — сообщает издание, рассказывая о фильме «Война на Украине: другая сторона», длительность которого составляет 1 час 50 минут. Автором фильма стал Шон Ланган, которого, как утверждает британское издание, во время съёмок сопровождал помощник из российского МИД.

В документальном фильме собеседники Лангана неоднократно напоминают о нацистской сущности властей в Киеве, отмечается в материале. Одним из критиков фильма, который планируется показать по британскому ТВ, стал британский политик, бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит, дважды посетивший Украину с момента начала СВО. По его мнению, выпускать фильм сейчас и «показывать Россию человечной» — это «ошибка».

Как отмечал президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, очень сложно победить Соединённые Штаты в войне пропаганды, потому что они контролируют все мировые СМИ.

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