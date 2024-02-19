Премьер Чехии назвал протестующих фермеров сторонниками Москвы

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал протестующих в Праге сторонниками России.

Как он написал на своей странице в соцсети X, в реальности аграрии на данном протесте не борятся за права фермеров и улучшение их условий.

«У сегодняшней демонстрации мало общего с борьбой за улучшение условий фермеров. Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев», — цитирует его РИА Новости.

Данную позицию Фиала обосновал тем, что в протесте не принимают участия «все главные организации, представляющие интересы фермеров».

Ранее польские фермеры забросали яйцами здание представительства ЕК во Вроцлаве.