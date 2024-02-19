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МИД Китая обратил внимание на позицию России по размещению оружия в космосе

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Министерство иностранных дел Китая обратило внимание на позицию России по поводу размещения оружия в космосе.
МИД Китая обратил внимание на позицию России по размещению оружия в космосе
  • AP
  • © Andy Wong

Такое заявление сделали в офисе официального представителя внешнеполитического ведомства КНР, передаёт РИА Новости.

«Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала», — сообщили в МИД КНР.

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тёрнер заявил, что Вашингтон создаёт «план ответа» после слухов о противоспутниковом оружии России.

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