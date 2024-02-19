МИД Китая обратил внимание на позицию России по размещению оружия в космосе
- AP
- © Andy Wong
Такое заявление сделали в офисе официального представителя внешнеполитического ведомства КНР, передаёт РИА Новости.
«Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала», — сообщили в МИД КНР.
Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тёрнер заявил, что Вашингтон создаёт «план ответа» после слухов о противоспутниковом оружии России.