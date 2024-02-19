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В Финляндии не поверили словам Трампа об отказе от защиты европейских стран НАТО

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не верит словам экс-президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не придёт на помощь европейским партнёрам по НАТО в случае его переизбрания на пост американского лидера.
В Финляндии не поверили словам Трампа об отказе от защиты европейских стран НАТО
  • AP
  • © Rebecca Blackwell

«Я уверен, что Штаты в любом случае придут нам на помощь», — сказал он в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Трамп настаивает, что страны ЕС должны сами обеспечивать свою безопасность,подчеркнул Орпо.

«И я с этим согласен. Но я думаю, что в момент испытания он придёт на помощь Европе», — отметил премьер Финляндии.

Также Орпо заявил, что Финляндия не будет размещать ядерное оружие США на своей территории. 

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