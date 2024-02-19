В Финляндии не поверили словам Трампа об отказе от защиты европейских стран НАТО
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«Я уверен, что Штаты в любом случае придут нам на помощь», — сказал он в интервью польской газете Rzeczpospolita.
Трамп настаивает, что страны ЕС должны сами обеспечивать свою безопасность,подчеркнул Орпо.
«И я с этим согласен. Но я думаю, что в момент испытания он придёт на помощь Европе», — отметил премьер Финляндии.
Также Орпо заявил, что Финляндия не будет размещать ядерное оружие США на своей территории.