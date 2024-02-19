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Хуситы заявили о сбитии американского дрона MQ-9

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Представитель движения «Ансар Аллах» бригадный генерал Яхья Сари заявил о сбитии американского дрона MQ-9.
Хуситы заявили о сбитии американского дрона MQ-9
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Simonsen

Об этом сообщил телеканал Al Masira.

«Представитель вооружённых сил заявил, что наши средства ПВО смогли... сбить подходящей ракетой американский дрон (MQ-9), выполнявший враждебные задачи против нашей страны в воздушном пространстве провинции Ходейда», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Сари также добавил, что йеменские силы готовы и дальше применять военные меры против всех враждебных целей в защиту Йемена.

Ранее в Йемене движение «Ансар Аллах» уже заявляло, что сбило американский беспилотник в небе над территориальными водами страны.

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