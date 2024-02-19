Хуситы заявили о сбитии американского дрона MQ-9

Представитель движения «Ансар Аллах» бригадный генерал Яхья Сари заявил о сбитии американского дрона MQ-9.

Об этом сообщил телеканал Al Masira.

«Представитель вооружённых сил заявил, что наши средства ПВО смогли... сбить подходящей ракетой американский дрон (MQ-9), выполнявший враждебные задачи против нашей страны в воздушном пространстве провинции Ходейда», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Сари также добавил, что йеменские силы готовы и дальше применять военные меры против всех враждебных целей в защиту Йемена.

Ранее в Йемене движение «Ансар Аллах» уже заявляло, что сбило американский беспилотник в небе над территориальными водами страны.