Политолог назвал борьбой за Тихоокеанский регион конфликт в Папуа — Новой Гвинее

Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT рассказал о причинах конфликта в Папуа — Новой Гвинее.

То, что произошло в Папуа — Новой Гвинее, достаточно нетипичное событие, подчеркнул он.

«Если произошли столь массовые убийства, значит, кто-то вмешался в межплеменные отношения — и с этим нужно разбираться. Но нужно понимать, что Папуа — Новая Гвинея находится в Тихоокеанском регионе, который сейчас США будут использовать, естественно, в противодействии интересам Китая. Уже известно, что США и Австралия хотят и используют Папуа — Новую Гвинею как свою базу для подготовки военных, для военно-морских сил... и прочих. Вполне вероятно, сейчас, на фоне противостояния с Китаем, США формируют некий новый блок НАТО в Тихоокеанском регионе», — отмечает Михайлов.

Он также подчеркнул, что подобные события, вероятнее всего, будут продолжаться, «потому что будут раскачивать внутреннюю обстановку в этой стране в интересах той или иной стороны».

«Я думаю, что это начало новой борьбы между силами, которые хотят взять контроль в Тихоокеанском регионе. И для этого будут использоваться любые методы», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее в провинции Энга выросло до 64.