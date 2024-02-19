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МИД: Уганда обсуждает с Россией сотрудничество в нефтяной сфере и в атомной энергетике

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Уганда обсуждает с Россией сотрудничество в нефтяной области и сфере атомной энергетики.

Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Уганды Джедже Одонго.

«Сейчас мы ведём переговоры с Россией о сотрудничестве в нашей нефтяной промышленности», — сказал министр.

По его словам, Россия может помочь стране в строительстве нефтеперерабатывающего завода.

«У нас есть урановые месторождения, и мы обсуждаем, как мы можем работать вместе, чтобы эксплуатировать эти ресурсы», — добавил Одонго.

Ранее стало известно, что саммит Россия — Африка в 2026 году пройдёт в одной из африканских стран.

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