МИД: Уганда обсуждает с Россией сотрудничество в нефтяной сфере и в атомной энергетике
Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Уганды Джедже Одонго.
«Сейчас мы ведём переговоры с Россией о сотрудничестве в нашей нефтяной промышленности», — сказал министр.
По его словам, Россия может помочь стране в строительстве нефтеперерабатывающего завода.
«У нас есть урановые месторождения, и мы обсуждаем, как мы можем работать вместе, чтобы эксплуатировать эти ресурсы», — добавил Одонго.
Ранее стало известно, что саммит Россия — Африка в 2026 году пройдёт в одной из африканских стран.