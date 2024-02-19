RT в Telegram
Подпишись

При стрельбе в штате Миннесота погибли два полицейских и пожарный

Короткая ссылка
Двое офицеров полиции и один пожарный погибли, ещё несколько полицейских пострадали в результате стрельбы в американском штате Миннесота.

Об этом в соцсети Х сообщил губернатор региона Тим Уолц.

«Ужасающие новости из Бернсвилла. Реагируя на звонок о находящейся в опасности семье, два офицера полиции и один пожарный потеряли свои жизни», — говорится в сообщении.

Ранее девочка погибла при стрельбе в поезде метро в Нью-Йорке.

Также в результате стрельбы возле школы в Атланте ранены четыре школьника.

Кроме того, американский президент Джо Байден заявил, что в США с начала 2024 года произошло больше случаев массовой стрельбы, чем прошло дней в этом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить