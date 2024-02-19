При стрельбе в штате Миннесота погибли два полицейских и пожарный

Двое офицеров полиции и один пожарный погибли, ещё несколько полицейских пострадали в результате стрельбы в американском штате Миннесота.

Об этом в соцсети Х сообщил губернатор региона Тим Уолц.

«Ужасающие новости из Бернсвилла. Реагируя на звонок о находящейся в опасности семье, два офицера полиции и один пожарный потеряли свои жизни», — говорится в сообщении.

Ранее девочка погибла при стрельбе в поезде метро в Нью-Йорке.

Также в результате стрельбы возле школы в Атланте ранены четыре школьника.

Кроме того, американский президент Джо Байден заявил, что в США с начала 2024 года произошло больше случаев массовой стрельбы, чем прошло дней в этом году.