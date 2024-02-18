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Американские военные впервые обнаружили подводный беспилотник хуситов

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Американские военные впервые обнаружили у хуситов беспилотное подводное судно. Заявление об этом сделало Центральное командование США.

Как утверждает командование, 17 февраля ВС США нанесли пять ударов по противокорабельным крылатым ракетам хуситов и по одному беспилотному подводному кораблю, а также по беспилотному надводному судну.

«Это первое наблюдение применения хуситами подводного дрона с момента начала атак 23 октября», — говорится в заявлении.

17 февраля Центральное командование ВС США заявило, что три ракеты были запущены из Йемена по датскому торговому судну в Красном море.

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