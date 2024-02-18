Американские военные впервые обнаружили подводный беспилотник хуситов
Как утверждает командование, 17 февраля ВС США нанесли пять ударов по противокорабельным крылатым ракетам хуситов и по одному беспилотному подводному кораблю, а также по беспилотному надводному судну.
«Это первое наблюдение применения хуситами подводного дрона с момента начала атак 23 октября», — говорится в заявлении.
17 февраля Центральное командование ВС США заявило, что три ракеты были запущены из Йемена по датскому торговому судну в Красном море.