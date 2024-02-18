Премьер Эстонии заявила, что ряд европейских стран не чувствуют угрозы от России
- AFP
По её словам, прозвучавшим на полях Мюнхенской конференции по безопасности, европейским странам следует прилагать больше усилий для поддержки Украины.
Каллас добавила, что в некоторых европейских странах якобы исходящая от России угроза до сих пор является предметом споров.
«На словах они понимают и поддерживают, но на самом деле не так много делают, потому что они не чувствуют, что это такая угроза», — цитирует Каллас агентство Bloomberg.
В начале февраля глава эстонского правительства заявила, что если Евросоюз развалится — это будет победой для России.