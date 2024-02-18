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Премьер Эстонии заявила, что ряд европейских стран не чувствуют угрозы от России

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Страны Европы пока не пришли к единому мнению касательно угрозы, которая якобы исходит от России в контексте кризиса на Украине. Как заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, некоторые европейские государства её не чувствуют.
Премьер Эстонии заявила, что ряд европейских стран не чувствуют угрозы от России
  • AFP

По её словам, прозвучавшим на полях Мюнхенской конференции по безопасности, европейским странам следует прилагать больше усилий для поддержки Украины.

Каллас добавила, что в некоторых европейских странах якобы исходящая от России угроза до сих пор является предметом споров.

«На словах они понимают и поддерживают, но на самом деле не так много делают, потому что они не чувствуют, что это такая угроза», — цитирует Каллас агентство Bloomberg.

В начале февраля глава эстонского правительства заявила, что если Евросоюз развалится — это будет победой для России.

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