Страны Европы пока не пришли к единому мнению касательно угрозы, которая якобы исходит от России в контексте кризиса на Украине. Как заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, некоторые европейские государства её не чувствуют.

По её словам, прозвучавшим на полях Мюнхенской конференции по безопасности, европейским странам следует прилагать больше усилий для поддержки Украины.

Каллас добавила, что в некоторых европейских странах якобы исходящая от России угроза до сих пор является предметом споров.

«На словах они понимают и поддерживают, но на самом деле не так много делают, потому что они не чувствуют, что это такая угроза», — цитирует Каллас агентство Bloomberg.

В начале февраля глава эстонского правительства заявила, что если Евросоюз развалится — это будет победой для России.