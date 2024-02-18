RT в Telegram
Подпишись

Посол России в Польше почтил память советского генерала, несмотря на провокации

Короткая ссылка
Проукраинские провокации не помешали послу России в Польше Сергею Андрееву провести памятную церемонию на месте гибели генерала Красной армии Ивана Черняховского в городе Пененжно.
Посол России в Польше почтил память советского генерала, несмотря на провокации
  • РИА Новости

Андреев возложил венок на место, где в 2015 году демонтировали памятник генералу. Мероприятие попытались сорвать проживающие в окрестностях города украинцы и поляки.

«Мы привыкли к тому, что здесь есть люди, которые предпочитают бандеровцев освободителям Польши», — отметил дипломат, отвечая на вопрос агентства PAP.

Ранее сообщалось об эстонских политиках, которых объявили в розыск в России за уничтожение советских памятников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить