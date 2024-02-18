Проукраинские провокации не помешали послу России в Польше Сергею Андрееву провести памятную церемонию на месте гибели генерала Красной армии Ивана Черняховского в городе Пененжно.

Андреев возложил венок на место, где в 2015 году демонтировали памятник генералу. Мероприятие попытались сорвать проживающие в окрестностях города украинцы и поляки.

«Мы привыкли к тому, что здесь есть люди, которые предпочитают бандеровцев освободителям Польши», — отметил дипломат, отвечая на вопрос агентства PAP.

Ранее сообщалось об эстонских политиках, которых объявили в розыск в России за уничтожение советских памятников.