Посол России в Польше почтил память советского генерала, несмотря на провокации
- РИА Новости
Андреев возложил венок на место, где в 2015 году демонтировали памятник генералу. Мероприятие попытались сорвать проживающие в окрестностях города украинцы и поляки.
«Мы привыкли к тому, что здесь есть люди, которые предпочитают бандеровцев освободителям Польши», — отметил дипломат, отвечая на вопрос агентства PAP.
Ранее сообщалось об эстонских политиках, которых объявили в розыск в России за уничтожение советских памятников.