Премьер-министр Болгарии Денков заявил, что подаст в отставку 6 марта
- AFP
Выступая на брифинге по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности, Денков подчеркнул, что существует определённая конституционная процедура. И правительство, по его словам, продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет принято следующее решение.
«Если ему не будут мешать работать, то драмы никакой нет», — приводит его слова ТАСС.
Ранее премьер-министр Болгарии высказался о ситуации с протестующими фермерами. Он отметил, что аграрии достигли договорённости с властями о размерах компенсации потерь из-за импорта дешёвой сельхозпродукции с Украины.