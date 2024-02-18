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Премьер-министр Болгарии Денков заявил, что подаст в отставку 6 марта

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Глава правительства Болгарии Николай Денков подтвердил, что уйдёт в отставку 6 марта в рамках ротации, которая была согласована ранее.
Премьер-министр Болгарии Денков заявил, что подаст в отставку 6 марта
  • AFP

Выступая на брифинге по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности, Денков подчеркнул, что существует определённая конституционная процедура. И правительство, по его словам, продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет принято следующее решение.

«Если ему не будут мешать работать, то драмы никакой нет», — приводит его слова ТАСС.

Ранее премьер-министр Болгарии высказался о ситуации с протестующими фермерами. Он отметил, что аграрии достигли договорённости с властями о размерах компенсации потерь из-за импорта дешёвой сельхозпродукции с Украины.

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