Медведев картинкой прокомментировал соглашение между Францией и Украиной

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев картинкой прокомментировал подписание соглашения по гарантиям безопасности между Францией и Украиной.

Соответствующую публикацию политик сделал в соцсети X (бывшая Twitter).

На картинке изображена свинья в цветах украинского флага и галльский петух, который является символом Франции. Свинья прижимает петуха к столу, на котором видна бумажка с надписью «Гарантии».

«Франция не смогла устоять перед новым партнёром: амикошон получил новые гарантии любви», — подписал картинку Медведев.

Он добавил, что это соглашение вряд ли оценят французские фермеры.

Соглашение о гарантиях безопасности Украины подписали 16 февраля Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.