RT в Telegram
Подпишись

Медведев картинкой прокомментировал соглашение между Францией и Украиной

Короткая ссылка
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев картинкой прокомментировал подписание соглашения по гарантиям безопасности между Францией и Украиной.
Медведев картинкой прокомментировал соглашение между Францией и Украиной
  • РИА Новости

Соответствующую публикацию политик сделал в соцсети X (бывшая Twitter).

На картинке изображена свинья в цветах украинского флага и галльский петух, который является символом Франции. Свинья прижимает петуха к столу, на котором видна бумажка с надписью «Гарантии».

«Франция не смогла устоять перед новым партнёром: амикошон получил новые гарантии любви», — подписал картинку Медведев.

Он добавил, что это соглашение вряд ли оценят французские фермеры.

Соглашение о гарантиях безопасности Украины подписали 16 февраля Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить