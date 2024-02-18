На Маврикии мотоциклист сбил ребёнка из России
- РИА Новости
Об этом сообщает местная газета Le Matinal.
Уточняется, что авария произошла 15 февраля на трассе Котьер-де-Перейбер — ребёнка сбил 20-летний местный житель.
Ребёнку уже провели операцию, в настоящий момент он находится в отделении интенсивной терапии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
По словам очевидца, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате ДТП с участием маршрутного автобуса пострадали трое детей.