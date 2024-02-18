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На Маврикии мотоциклист сбил ребёнка из России

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На острове Маврикий семилетний мальчик из России был госпитализирован после того, как его сбил мотоциклист.
На Маврикии мотоциклист сбил ребёнка из России
  • РИА Новости

Об этом сообщает местная газета Le Matinal.

Уточняется, что авария произошла 15 февраля на трассе Котьер-де-Перейбер — ребёнка сбил 20-летний местный житель. 

Ребёнку уже провели операцию, в настоящий момент он находится в отделении интенсивной терапии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По словам очевидца, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате ДТП с участием маршрутного автобуса пострадали трое детей.

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