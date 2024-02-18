На Маврикии мотоциклист сбил ребёнка из России

На острове Маврикий семилетний мальчик из России был госпитализирован после того, как его сбил мотоциклист.

Об этом сообщает местная газета Le Matinal.

Уточняется, что авария произошла 15 февраля на трассе Котьер-де-Перейбер — ребёнка сбил 20-летний местный житель.

Ребёнку уже провели операцию, в настоящий момент он находится в отделении интенсивной терапии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По словам очевидца, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате ДТП с участием маршрутного автобуса пострадали трое детей.