Экс-глава контрразведки ФРГ основал новую правую партию

Экс-глава контрразведки Германии Ханс-Георг Маассен основал в стране новую партию правого толка «Союз ценностей» (Werteunion).

«Бывший глава немецкой разведки... основал в субботу новую правую партию», — сообщает Reuters.

По данным агентства, инаугурационный съезд состоялся на корабле неподалёку от Бонна.

Это уже третья партия, основанная в Германии в этом году.

Ранее около 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против правого экстремизма и оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Дюссельдорфе.

Также несколько тысяч человек вышли на митинг в центре Вены против правых сил.