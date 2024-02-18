Экс-глава контрразведки ФРГ основал новую правую партию
«Бывший глава немецкой разведки... основал в субботу новую правую партию», — сообщает Reuters.
По данным агентства, инаугурационный съезд состоялся на корабле неподалёку от Бонна.
Это уже третья партия, основанная в Германии в этом году.
Ранее около 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против правого экстремизма и оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Дюссельдорфе.
Также несколько тысяч человек вышли на митинг в центре Вены против правых сил.